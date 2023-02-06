"Особисто я вночі прокинувся від того, що відчув якийсь шум і коливання ліжка. Але про те, що це було, ми дізналися вже під час сніданку. Звісно, разом із усіма хлопцями слідкуємо в Інтернеті, що коїться. Це жахлива катастрофа.

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Що міг би передати родинам постраждалих? Навіть не знаю, що сказати, адже не можу уявити, що відчувають ці люди в таку важку хвилину. У нашій країні люди зараз теж дуже страждають. Весь світ переживає непростий час, тому хочеться побажати всім лише витримки, і щоб цей жах якнайшвидше закінчився", – зазначив Моргун в коментарі прес-службі Динамо.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 6 лютого, південно-східну частину Туреччини сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,4. Кількість жертв постійно оновлюється, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали багатьох будинків. Динамо ж наразі перебуває в Туреччині на зборах, проте команда розташувалась в Анталії, що на заході країни.

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