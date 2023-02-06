Динамо обіграло Шкендію в рамках зимових зборів. Дивіться відео гола та огляд матчу у цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Шкендія – 1:0

Гол: Лонвейк, 45

Поєдинку Динамо зі Шкендією передувала трагедія в Туреччині – через землетрус на південному сході країни вже є понад тисяча загиблих, а також величезні руйнування будівель. Втім, команди попри це таки зіграли контрольну гру.

Динамо продовжило переможну серію на зборах – гол Лонвейка гарантував важкий успіх проти Шкендії

Перший тайм пройшов майже без гострих моментів, а забити єдиний гол у зустрічі вдалось завдяки помилці. Неточний пас захисника македонців перехопив гравець Динамо та викотив Лонвейку, а той пробив у нижній кут. По перерві Шкендія виглядала цікавіше в атаці, проте кияни втримали переможний рахунок.