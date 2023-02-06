Динамо – Шкендія – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Динамо обіграло Шкендію в рамках зимових зборів. Дивіться відео гола та огляд матчу у цій новині на "Футбол 24".
Товариський матч
Динамо – Шкендія – 1:0
Гол: Лонвейк, 45
Поєдинку Динамо зі Шкендією передувала трагедія в Туреччині – через землетрус на південному сході країни вже є понад тисяча загиблих, а також величезні руйнування будівель. Втім, команди попри це таки зіграли контрольну гру.
Динамо продовжило переможну серію на зборах – гол Лонвейка гарантував важкий успіх проти Шкендії
Перший тайм пройшов майже без гострих моментів, а забити єдиний гол у зустрічі вдалось завдяки помилці. Неточний пас захисника македонців перехопив гравець Динамо та викотив Лонвейку, а той пробив у нижній кут. По перерві Шкендія виглядала цікавіше в атаці, проте кияни втримали переможний рахунок.