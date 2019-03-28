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Голкіпер Аякса Онана, яким цікавилась Барселона, продовжив контракт з клубом

19:25 204 Читать на русском
Голкіпер Аякса Онана, яким цікавилась Барселона, продовжив контракт з клубом
Андре Онана / Аякс

Воротар Аякса Андре Онана визначився зі своїм майбутнім.

Камерунський голкіпер поставив підпис під новим контрактом з нідерландським клубом до літа 2022-го року, повідомляє офіційний сайт Аякса.

Барселона розглядає трьох голкіперів на зміну Сіллессену – один з них вже грав за "блаугранас"

До слова, раніше агент футболіста повідомляв, що каталонська Барселона зацікавлена у підписанні 22-річного голкіпера.

Зауважимо, що Андре Онана є вихованцем іспанського гранду. Камерунець перебував у структурі каталонців з 2010 по 2015 рік, звідки і перейшов у Аякс.

Теги
Трансфери Барселони Барселона Барселона Аякс Аякс Нідерланди Андре Онана Андре Онана
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