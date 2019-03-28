toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Нидерланды
ТРАНСФЕРЫ ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Голкипер Аякса Онана, которым интересовалась Барселона, продлил контракт с клубом

19:25 23 Читати українською
Голкипер Аякса Онана, которым интересовалась Барселона, продлил контракт с клубом
Андре Онана / Аякс

Вратарь Аякса Андре Онана определился со своим будущим.

Камерунский голкипер поставил подпись под новым контрактом с нидерландским клубом до лета 2022-го года, сообщает официальный сайт Аякса.

Барселона рассматривает троих голкиперов на смену Силлессену – один из них уже играл за "блаугранас"

К слову, ранее агент футболиста сообщал, что каталонская Барселона заинтересована в подписании 22-летнего голкипера.

Заметим, что Андре Онана является воспитанником испанского гранда. Камерунец находился в структуре каталонцев с 2010 по 2015 год, откуда и перешел в Аякс.

Теги
Трансферы Барселоны Барселона Барселона Аякс Аякс Нидерланды Андре Онана Андре Онана
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины
    Світ — 21:206 Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины
1
дн
:
0
час
:
7
мин
Кьево
21:30
Кальяри
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук