Голкипер Аякса Онана, которым интересовалась Барселона, продлил контракт с клубом

Вратарь Аякса Андре Онана определился со своим будущим.

Камерунский голкипер поставил подпись под новым контрактом с нидерландским клубом до лета 2022-го года, сообщает официальный сайт Аякса.

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К слову, ранее агент футболиста сообщал, что каталонская Барселона заинтересована в подписании 22-летнего голкипера.

Заметим, что Андре Онана является воспитанником испанского гранда. Камерунец находился в структуре каталонцев с 2010 по 2015 год, откуда и перешел в Аякс.