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Барселона розглядає трьох голкіперів на зміну Сіллессену – один з них вже грав за "блаугранас"

18:20 225 Читать на русском
Барселона розглядає трьох голкіперів на зміну Сіллессену – один з них вже грав за "блаугранас"
Андре Онана / Getty Images

Барселона готова продати свого голкіпера Яспера Сіллессена та вже знайшла кандидатів на заміну.

Барселона готова продати свого другого голкіпера Яспера Сіллессена за половину від суми відступних – 30 мільйонів євро. Якщо у футболіста з’явиться варіант, то він зможе покинути клуб влітку.

Сіллессен прийняв рішення щодо свого майбутнього в Барселоні

В якості можливої заміни нідерландцеві Барселона розглядає трьох воротарів: Андре Онану з Аякса, Куна Кастелса з Вольфсбурга і Пау Лопеса з Бетіса, повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона зацікавлена у придбанні голкіпера Аякса Онана, – агент

Зауважимо, що голкіпер Аякса Андре Онана є вихованцем Барселони. Камерунець перебував у структурі каталонців з 2010 по 2015 роки, звідки і перейшов у Аякс.

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