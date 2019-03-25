Барселона розглядає трьох голкіперів на зміну Сіллессену – один з них вже грав за "блаугранас"

Барселона готова продати свого голкіпера Яспера Сіллессена та вже знайшла кандидатів на заміну.

Барселона готова продати свого другого голкіпера Яспера Сіллессена за половину від суми відступних – 30 мільйонів євро. Якщо у футболіста з’явиться варіант, то він зможе покинути клуб влітку.

Сіллессен прийняв рішення щодо свого майбутнього в Барселоні

В якості можливої заміни нідерландцеві Барселона розглядає трьох воротарів: Андре Онану з Аякса, Куна Кастелса з Вольфсбурга і Пау Лопеса з Бетіса, повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона зацікавлена у придбанні голкіпера Аякса Онана, – агент

Зауважимо, що голкіпер Аякса Андре Онана є вихованцем Барселони. Камерунець перебував у структурі каталонців з 2010 по 2015 роки, звідки і перейшов у Аякс.