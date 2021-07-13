Спарринг против Хиберниана не слишком обнадеживает болельщиков "канониров"

Товарищеский матч

Хиберниан – Арсенал – 2:1

Голы: Бойл, 21 Маккей, 69 – Смит-Роу, 82

Нереализованный пенальти: Пепе, 73

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Арсенал проиграл в спарринге Хибериану, который финишировал третьим в прошлом сезоне чемпионата Шотландии.

Антигероем встречи стал 19-летний голкипер Артур Оквонко. Юный вратарь не смог справиться с волнением в своем первом матче за главную команду. Артур в простой ситуации не попал по мячу и "привез" гол.

Следующий спарринг Арсенал проведет 17 июля против уже чемпиона Шотландии – Рейнджерс.

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