Голкипер Арсенала опозорился в дебютном матче – видео фейла
Спарринг против Хиберниана не слишком обнадеживает болельщиков "канониров"
Товарищеский матч
Хиберниан – Арсенал – 2:1
Голы: Бойл, 21 Маккей, 69 – Смит-Роу, 82
Нереализованный пенальти: Пепе, 73
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Арсенал проиграл в спарринге Хибериану, который финишировал третьим в прошлом сезоне чемпионата Шотландии.
Антигероем встречи стал 19-летний голкипер Артур Оквонко. Юный вратарь не смог справиться с волнением в своем первом матче за главную команду. Артур в простой ситуации не попал по мячу и "привез" гол.
Следующий спарринг Арсенал проведет 17 июля против уже чемпиона Шотландии – Рейнджерс.
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