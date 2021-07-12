Нападник збірної Італії Чіро Іммобіле мав не найвдаліший вечір на Вемблі, що не завадило йому стати чемпіоном Європи у складі "Скуадри адзурри".

Гравці збірної Італії святкували перемогу на Євро-2020 та вирішили усією командою проїхатись по газону Вемблі.

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Іммобіле став єдиним, хто зазнав невдачі у цьому – з форварда майже повністю з'їхали шорти, тож нападник засвітив свою спідню білизну перед вболівальниками на Вемблі та глядачами, які чекали на церемонію нагородження.

До слова, Іммобіле зіграв у 6 матчах Італії на Євро-2020, відзначившись 2 голами та результативною передачею.

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