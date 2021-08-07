Рух победил Верес в третьем туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Львовяне безумно начали поединок, забив дважды в течение 4-х минут – Борячук завершил стремительную контратаку ударом головой, а Климчуку удался результативный удар из-под защитника.

Рух одержал дебютную победу в новом сезоне УПЛ, переиграв Верес

Еще до перерыва Михаил Шестаков отыграл один мяч – форварду Вереса удался сумасшедший по красоте удар с линии штрафной. Во втором тайме команды не забивали, хотя и имели моменты.

Финальный свисток зафиксировал первую в сезоне победу Руха, а вот Верес еще не знает вкуса триумфа после повышения в классе.