Голасо Шестакова и первая победа Кучука в видеообзоре матча Рух – Верес – 2:1
20:22 - Читати українською
Рух победил Верес в третьем туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
10’ Юрий Климчук
Михаил Шестаков 40’
10’ Юрий Климчук
40’ Михаил Шестаков
Львовяне безумно начали поединок, забив дважды в течение 4-х минут – Борячук завершил стремительную контратаку ударом головой, а Климчуку удался результативный удар из-под защитника.
Рух одержал дебютную победу в новом сезоне УПЛ, переиграв Верес
Еще до перерыва Михаил Шестаков отыграл один мяч – форварду Вереса удался сумасшедший по красоте удар с линии штрафной. Во втором тайме команды не забивали, хотя и имели моменты.
Финальный свисток зафиксировал первую в сезоне победу Руха, а вот Верес еще не знает вкуса триумфа после повышения в классе.
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