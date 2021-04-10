У матчі 16-го туру групи Б Другої ліги Таврія-Сімферополь на виїзді впевнено переграла Балкани (2:0). Фантастичний гол, забитий наприкінці матчу, дивіться на "Футбол 24".

Останнім часом команди Другої ліги все частіше радують нас курйозними ситуаціями і красивими голами. Не став винятком і черговий, 16-й тур першості.

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Поєдинок між Балканами та Таврією-Сімферополь ознаменувався розкішним голом на останніх хвилинах поєдинку. Представники Одеської області пропустили вже на початку матчу від Максима Богданова.

А наприкінці зустрічі екс-півзахисник Маріуполя Євгеній Білокінь розбив надії господарів бодай на нічию фантастичним ударом з центру поля. Хавбек помітив, що голкіпер суперника вийшов далеко з воріт і зважився на авнтюрний удар. М'яч після його пострілу залетів за комірець воротарю.

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