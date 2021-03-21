Поєдинок Другої ліги між вінницькою Нивою і львівськими Карпатами подарував розкішний матеріал для мемів.

На 15 хвилині "леви" отримали кутовий, проте подати його виявилося не так просто через зухвалого гостя.

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За рахунку 1:0 на газон увірвався собака і безтурботно почав нюхати м'яч біля прапорця. Схоже, рухи бокового арбітра налякали песика, тому він хутко покинув межі поля. Кудлань встиг легенько зачепити м'яч, змусивши гравця Карпат Олега Березу знову ставити його в дозволену зону. Щоправда, подача виявилася вкрай невдалою.

Поява собаки надихнула Карпати, які забили два м'ячі і вийшли вперед до перерви. У другій половині "талісман" гостей на поле не виходив, а Нива таки вирвала перемогу – 4:2.

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