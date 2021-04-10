В матче 16-го тура группы Б Второй лиги Таврия-Симферополь на выезде уверенно переиграла Балканы (2:0). Фантастический гол, забитый в конце матча, смотрите на "Футбол 24".

В последнее время команды Второй лиги все чаще радуют нас курьезными ситуациями и красивыми голами. Не стал исключением и очередной, 16-й тур первенства.

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Поединок между Балканами и Таврией-Симферополь ознаменовался роскошным голом на последних минутах поединка. Представители Одесской области пропустили уже в начале матча от Максима Богданова.

А в конце встречи экс-полузащитник Мариуполя Евгений Белоконь разбил надежды хозяев хотя бы на ничью фантастическим ударом с центра поля. Хавбек заметил, что голкипер соперника вышел далеко из ворот и решился на авнтюрний удар. Мяч после его выстрела залетел за шиворот вратарю.

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