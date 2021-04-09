Друга ліга 2020/21, 16-й тур

Карпати Галич – Епіцентр – 1:0

Голи: Бей, 64

МФК Металург – Миколаїв-2 – 3:0

Голи: Сидоров, 15, Сарапій, 47, Остапенко, 57

Чайка – Рубікон – 1:2

Голи: Погранічний, 20 – Кабанюк, 39, 55

Балкани – Таврія-Сімферополь – початок о 15:00

Енергія – Яруд – початок о 16:00

Поділля – Оболонь-2 – початок о 16:00

Ужгород – Буковина – початок о 17:00

Метал – Нікополь – початок о 19:00

Програму ігрового дня відкрили Карпати Галич та Епіцентр, який пропустив два попередні тури через коронавірус в команді. Перший тайм пройшов без голів, а у другому Бей відзначився єдиним забитим м'ячем у поєдинку, замкнувши подачу з кутового.

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Втім, найяскравішим моментом стало його святкування: гравець зняв футболку, після чого отримав жовту картку, однак так і не знайшов її після обіймів з партнерами. Виявилось, що один із глядачів "поцупив" екіпірування, після чого зі сміхом повернув її футболісту. Перемога дозволила Карпатам піднятись на друге місце групи А, набравши 32 очки – у лідируючого Діназа на 1 пункт більше.

Курйоз, вартий, щоб дочекатися

Форвард "Карпат" (Галич) забиває "Епіцентру", на радощах зриває з себе футболку, отримує очікувану жовту картку і...

...А де вона?

"Поцупив" амуніцію один із керівників ПФК "Львів" Михайлів, і після загального сміху повернув голеадору. pic.twitter.com/0WdDvLora4 — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) April 9, 2021

МФК Металург розгромив дубль Миколаєва. Сидоров відкрив рахунок у першій половині, а Сарапій та Остапенко добили суперника у другій половині, дозволивши запорізькому клубу закріпитись на другій сходинці групи Б, Миколаїв-2 з 6 пунктами залишився передостаннім.

Рубікон на виїзді мінімально обіграв Чайку. Команди обмінялись голами Погранічного та Кабанюка в першому таймі, а в другому той таки Кабанюк оформив дубль, забивши вирішальний м'яч та дозволив Рубікону відірватись від Оболонь-2.

Друга ліга: Діназ розписав безгольову нічию з Нивою В і залишився на вершині турнірної таблиці групи А