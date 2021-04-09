Друга ліга: Карпати Галич обіграли Епіцентр з конфузним святкуванням, МФК Металург розгромив Миколаїв-2
Відбулись п'ятничні поєдинки 16-го туру Другої ліги. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".
Друга ліга 2020/21, 16-й тур
Карпати Галич – Епіцентр – 1:0
Голи: Бей, 64
МФК Металург – Миколаїв-2 – 3:0
Голи: Сидоров, 15, Сарапій, 47, Остапенко, 57
Чайка – Рубікон – 1:2
Голи: Погранічний, 20 – Кабанюк, 39, 55
Балкани – Таврія-Сімферополь – початок о 15:00
Енергія – Яруд – початок о 16:00
Поділля – Оболонь-2 – початок о 16:00
Ужгород – Буковина – початок о 17:00
Метал – Нікополь – початок о 19:00
Програму ігрового дня відкрили Карпати Галич та Епіцентр, який пропустив два попередні тури через коронавірус в команді. Перший тайм пройшов без голів, а у другому Бей відзначився єдиним забитим м'ячем у поєдинку, замкнувши подачу з кутового.
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Втім, найяскравішим моментом стало його святкування: гравець зняв футболку, після чого отримав жовту картку, однак так і не знайшов її після обіймів з партнерами. Виявилось, що один із глядачів "поцупив" екіпірування, після чого зі сміхом повернув її футболісту. Перемога дозволила Карпатам піднятись на друге місце групи А, набравши 32 очки – у лідируючого Діназа на 1 пункт більше.
МФК Металург розгромив дубль Миколаєва. Сидоров відкрив рахунок у першій половині, а Сарапій та Остапенко добили суперника у другій половині, дозволивши запорізькому клубу закріпитись на другій сходинці групи Б, Миколаїв-2 з 6 пунктами залишився передостаннім.
Рубікон на виїзді мінімально обіграв Чайку. Команди обмінялись голами Погранічного та Кабанюка в першому таймі, а в другому той таки Кабанюк оформив дубль, забивши вирішальний м'яч та дозволив Рубікону відірватись від Оболонь-2.
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