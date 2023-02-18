Сассуоло в 23 турі Серії А приймав на своєму полі лідера турнірної таблиці – Наполі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Наполі відкрив рахунок у зустрічі вже на 12 хвилині. Хвіча Кварацхелія підібрав м'яч біля центрального кола, пройшов з ним до воріт і влучив у ціль. Найкращий бомбардир Серії А Віктор Осімхен подвоїв рахунок, забивши з гострого кута. Нігерійський нападник забив у сьомому матчі поспіль.

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Сассуоло намагався відіграти один гол в кінці першого тайму. Арман Лорьенте поклав м’яч у сітку воріт, але арбітри за допомогою VAR розгледіли офсайд. На 85 хвилині матчу на полі з’явився Джованні Сімеоне. Він мав змогу відзначитися, але йому завадив офсайд.



Наполі набрав після 23 турів 62 очки та впевнено посідає першу сходинку. Команда Лучано Спаллетті випереджає Інтер на 18 пунктів. Сассуоло посідає 15 місце, маючи у своєму активі 24 бали.

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