Гол з двома м'ячами на полі – курйоз року стався в жіночому чемпіонаті Нідерландів
14:05 - Читать на русском
Матч жіночих команд Ексельсіора та Аякса перетворився на комедію.
Амстердамки здобули перемогу 3:1, а їхня нападниця Ромі Лойхтер оформила хет-трик.
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Окремої уваги вартий третій гол. Лойхтер зі штрафного потужно пробила в поперечку. Голкіперка Ексельсіора Іса Потхоф вирішила, що м'яч точно вилітає за межі поля, і швиденько вкинула другий. Втім, перший "повернувся" в поле і закрутився у ворота Потхоф.
Арбітрині не залишалося нічого іншого, як зарахувати гол і перемогу Аякса.
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