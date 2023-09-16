Амстердамки здобули перемогу 3:1, а їхня нападниця Ромі Лойхтер оформила хет-трик.

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Окремої уваги вартий третій гол. Лойхтер зі штрафного потужно пробила в поперечку. Голкіперка Ексельсіора Іса Потхоф вирішила, що м'яч точно вилітає за межі поля, і швиденько вкинула другий. Втім, перший "повернувся" в поле і закрутився у ворота Потхоф.

Арбітрині не залишалося нічого іншого, як зарахувати гол і перемогу Аякса.

You can’t stop us ️ pic.twitter.com/FRcXgTWhlw — Ajax Vrouwen (@AjaxVrouwen) September 15, 2023

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