Гол с двумя мячами на поле – курьез года произошел в женском чемпионате Нидерландов
14:05 - Читати українською
Матч женских команд Эксельсиора и Аякса превратился в комедию.
Амстердамки одержали победу 3:1, а их нападающая Роми Лойхтер оформила хет-трик.
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Отдельного внимания стоит третий гол. Лойхтер со штрафного мощно пробила в перекладину. Голкипер Эксельсиора Иса Потхоф решила, что мяч точно вылетает за пределы поля, и быстренько бросила второй. Впрочем, первый вернулся в поле и закрутился в ворота Потхоф.
Арбитру не оставалось ничего другого, как засчитать гол и победу Аякса.
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