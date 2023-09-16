Амстердамки одержали победу 3:1, а их нападающая Роми Лойхтер оформила хет-трик.

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Отдельного внимания стоит третий гол. Лойхтер со штрафного мощно пробила в перекладину. Голкипер Эксельсиора Иса Потхоф решила, что мяч точно вылетает за пределы поля, и быстренько бросила второй. Впрочем, первый вернулся в поле и закрутился в ворота Потхоф.

Арбитру не оставалось ничего другого, как засчитать гол и победу Аякса.

You can’t stop us ️ pic.twitter.com/FRcXgTWhlw — Ajax Vrouwen (@AjaxVrouwen) September 15, 2023

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