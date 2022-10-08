"Матч з Дібба був дуже важливим для нас і ми здобули першу перемогу на виїзді. Команда добре підготувалася до зустрічі, і ми чудово знали, що нам буде нелегко.

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Гол на початку першого тайму допоміг нам вирішити результат, а також сприяв покращенню нашої гри, особливо якщо суперник грає в оборонний футбол", – цитує Реброва офіційний сайт Аль-Айна.

Нагадаємо, Ярмоленко відкрив рахунок вже на 6-й хвилині, а масну крапку команда українця поставила за мить до фінального свистка. Після 5-ти турів Аль-Айн набрав 10 очок і піднявся на третю сходинку турнірної таблиці чемпіонату ОАЕ.

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