"Матч с Дибба был очень важным для нас, и мы одержали первую победу на выезде. Команда хорошо подготовилась к встрече, и мы прекрасно знали, что нам будет нелегко.

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Гол в начале первого тайма помог нам определить результат, а также способствовал улучшению нашей игры, особенно, если соперник играет в оборонный футбол", – цитирует Реброва официальный сайт Аль-Айна.

Напомним, Ярмоленко открыл счет уже на 6-й минуте, а жирную точку команда украинца поставила за мгновение до финального свистка. После 5-ти туров Аль-Айн набрал 10 очков и поднялся на третье место турнирной таблицы чемпионата ОАЭ.

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