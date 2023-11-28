У понеділок, 27 листопада, Жирона зіграла внічию з Атлетіком у матчі 14-го туру Лі Ліги. Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Варто було статистичному порталу Opta написати про те, що лише одна команда (Барселона в сезоні 2013/14), яка набрала 34 очки в перших 13 турах чемпіонату, не змогла стати чемпіоном Іспанії, як Жирона втратила перемогу в домашньому матчі з Атлетіком. Без травмованого Артема Довбика каталонська команда не зуміла продовжити переможну серію і захистити перше місце в турнірній таблиці – за підсумками 13-го туру на вершину піднявся Реал.

Гол Циганкова не врятував Жирону від нічиєї з Атлетіком – каталонці без Довбика втратили лідерство у Прімері

Тим не менш, цей матч став знаковим для українських уболівальників. На 55-й хвилині зустрічі вінгер Віктор Циганков забив красивий м'яч, пробивши основного воротаря збірної Іспанії Унаї Сімона ударом у ближній – "воротарський" – кут. Цей гол став для колишнього "динамівця" третім у цьому чемпіонаті – раніше Циганков вражав ворота Гранади й Осасуни.

На жаль, це взяття воріт не виявилося переможним. На 67-й хвилині Іньякі Вільямс рахунок зрівняв.