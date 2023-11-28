В понедельник, 27 ноября, Жирона сыграла вничью с Атлетиком в матче 14-го тура Ли Лиги. Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Стоило статистическому порталу Opta написать о том, что лишь одна команда (Барселона в сезоне 2013/14), которая набрала 34 очка в первых 13 турах чемпионата, не смогла стать чемпионом Испании, как Жирона упустила победу в домашнем матче с Атлетиком. Без травмированного Артёма Довбика каталонская команда не сумела продлить победную серию и защитить первое место в турнирной таблице – по итогам 13-го тура на самую вершину поднялся Реал.

Гол Цыганкова не спас Жирону от ничьей с Атлетиком – каталонцы без Довбика упустили лидерство в Примере

Тем не менее, этот матч стал знаковым для украинских болельщиков. На 55-й минуте встречи вингер Виктор Цыганков забил красивый мяч, пробив основного вратаря сборной Испании Унаи Симона ударом в ближний – "вратарский" – угол. Этот гол стал для бывшего "динамовца" третьим в этом чемпионате – ранее Цыганков поражал ворота Гранады и Осасуны.

К сожалению, это взятие ворот не оказалось победным. На 67-й минуте Иньяки Уильямс счёт сравнял.