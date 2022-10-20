В середині першого тайму Нуньєс вивів Ліверпуль уперед, чудово замкнувши подачу Цімікаса з лівого флангу. Для 75-мільйонного новачка "червоних" це був перший гол на Енфілді в рамках АПЛ.

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Команда Клоппа ризикувала розгубити перевагу перед самим свистком на перерву. Гомес налетів на Боуена, і арбітр з повтором вирішив призначити пенальті. Втім, Аліссон у розкішному стрибку відбив удар самого постраждалого. Після відпочинку суперники не забивали, тому Ліверпуль святкував мінімальну перемогу.