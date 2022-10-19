В рамках програми дня у 12-му турі АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 12-й тур

Ліверпуль – Вест Хем – 1:0

Гол: Нуньєс, 22

Нереалізований пенальті: Боуен, 22

Брентфорд – Челсі – 0:0

Борнмут – Саутгемптон – 0:1

Гол: Адамс, 9

Ліверпуль у рідних стінах приймав Вест Хем. Мерсисайдці не намагалися аж надто підіймати швидкості, працюючи в економному режимі, але і цього вистачило для створення купи моментів. Перший тайм господарі завершили з рахунком 11:3 за ударами – а особливо активним був Нуньєс. На 22-й хвилині він відкрив рахунок, замкнувши крос від Цімікаса, а на 39-й ще й у стійку влучив.

Мерсисайдці цілком могли розгромити лондонців ще до перерви, однак свої моменти вони не реалізували. Вест Хем же ледь не покарав за марнотратство на 45-й хвилині, заробивши пенальті (Гомес збив Боуена). На щастя для Ліверпуля, Аліссон парирував постріл з "позначки".

В другому таймі картина гри не змінилась. Не можна сказати, що Ліверпуль нічого не дозволяв Вест Хему – у лондонців були хороші контратаки, але змусити Аліссона працювати на повну "молотобійцям" ніяк не вдавалося. "Червоні" ж створили не менше п'яти гольових моментів. Господарі знову влучили у каркас воріт, перекидували Фабіанскі, розстрілювали його з близьких дистанцій і виходили віч-на-віч.

Тим не менш, конвертувати цю перевагу бодай у ще один гол підопічним Юргена Клоппа не вдалося. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перевагу Ліверпуля. Мерсисайдці набрали 16 очок і піднялись на сьому позицію.

Челсі гостював у Брентфорда. Підопічні Грема Поттера останнім часом набрали хороший хід, однак перший тайм вони провалили – господарі виглядали активніше й значно гостріше. Двічі Кепа виконував сейви після подач на голову Тоні, а ще в одному епізоді Мбеумо міг заробити пенальті (арбітр пробачив Лофтуса-Чіка за легкий контакт). Щоправда, дійсно потужно "джмелі" працювали лише в перші 15 хвилин, а після цього гра стала більш рівною.

В другому таймі матч пішов значно веселіше. До 60-х хвилин Брентфорд тримав перевагу, ледь не конвертувавши її в гол Мбеумо після чергового навісу на лінію воротарського – втім, після серії замін Челсі провів кілька гострих моментів у відповідь. Зокрема, Райї довелося парирувати потужні постріли Хаверца й Пулішіча, а удар Стерлінга метрів з шести в останню мить заблокував Піннок.

Брентфорд міг вирвати перемогу наприкінці зустрічі внаслідок вривання Мбеумо на лівий край штрафного, однак Кепа виручив Челсі. Словом, матч був красивим, але голів вболівальники так і не побачили. Фінальний свисток зафіксував нічию – і це перша втрата очок в АПЛ для "аристократів" під керівництвом Грема Поттера.

Саутгемптон в цей же час проводив виїзний матч проти Борнмута. "Вишеньки" були значно активнішими, однак "святі" краще користувались своїми нагодами. До перерви вони провели всього 3 удари проти 10 у суперника – і пішли відпочивати за мінімальної переваги в рахунку! Гол забив Адамс, який на 9-й хвилині замкнув крос від Перо ударом головою в дальню дев'ятку.

В другому таймі Борнмут продовжував працювати активніше, але Саутгемптон все одно залишався гострішим. На жаль, у ще один гол такий футбол не вилився. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу гостей – таким чином, "святі" перервали свою 5-матчеву безвиграшну серію.

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