"Сьогодні була зовсім не футбольна погода, поле було засніженим, і це тільки додавало випробувань. Це не дозволило нам грати в наш футбол.

Зоря – Минай – 1:1 – відео голів та огляд матчу, який дозволив луганцям обігнати Динамо

У першому таймі не змогли забити, але реалізували один із створених моментів у другому. А потім на останніх хвилинах ми отримуємо гол, з чистого положення "поза грою". Арбітри недодивилися цей момент. Але взагалі ми повинні свої моменти реалізовувати, забивати ще для того, щоб навіть такі м’ячі з офсайду нам не зіпсували рахунок.

Чого не вистачило, аби кінцівка гри не була напруженою? У нас часто так виходить, що якщо не забиваємо у першому таймі, то другий вже проходить не дуже злагоджено. Заміни я робив дивлячись на те, задоволений діями гравців в епізодах гри чи ні", – наводить слова ван Леувена офіційний Instagram Зорі.

Зоря на засніженому полі втратила перемогу в компенсований час, але потіснила Динамо з третього місця УПЛ