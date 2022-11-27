"Сегодня была совсем не футбольная погода, поле было заснеженным, и это только прибавляло испытаний. Это не позволило нам играть в наш футбол.

Заря – Минай – 1:1 – видео голов и обзор матча, который позволил луганцам обогнать Динамо

В первом тайме не смогли забить, но реализовали один из созданных моментов во втором. А потом на последних минутах мы получаем гол, из чистого положения "вне игры". Арбитры недосмотрели этот момент. Но вообще-то мы должны свои моменты реализовывать, забивать еще для того, чтобы даже такие мячи из офсайда нам не испортили счет.

Чего не хватило, чтобы концовка игры не была напряженной? У нас часто так получается, что если не забиваем в первом тайме, второй уже проходит не очень слаженно. Замены я делал, смотря на то, доволен действиями игроков в эпизодах игры или нет", – приводит слова ван Леувена официальный Instagram Зари.

Заря на заснеженном поле упустила победу в компенсированное время, но потеснила Динамо с третьего места УПЛ