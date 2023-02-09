Команда Еріка Тен Хага врятувала нічию в перенесеному матчі 8-го туру АПЛ проти Лідса (2:2). Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Поєдинок через дискваліфікацію пропускав Каземіро – один із лідерів МЮ. Без бразильця манкуніанці пропустили вже на першій хвилині. Ньйонто з лінії штрафного поклав м'яч у нижній кут. На старті другого тайму становище господарів Олд Траффорд стало ще гіршим – Варан переривав простріл, але зрізав м'яч у власні ворота.

Манчестер Юнайтед врятував нічию з Лідсом у "дербі троянд", оформивши камбек з 0:2

Манчестер Юнайтед після такого нокдауну все ж зумів відігратися. Спершу Рашфорд головою скоротив відставання, забивши у 6-му поєдинку поспіль на Олд Траффорд в рамках Прем'єр-ліги. Невдовзі борець за виживання пропустив і вдруге – Санчо прошив кіпера та приніс команді Тен Хага нічию.

2:2 – МЮ набрав 43 очки і йде третім, але Ньюкасл має гру в запасі. Лідс вибрався із зони вильоту, опустивши туди Евертон.