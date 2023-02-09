Лідс і Манчестер Юнайтед в рамках перенесеного матчу 8-го туру АПЛ на "Олд Траффорд" влаштували епічну розбірку, але переможця не визначили (2:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Останній поєдинок між Лідсом і Манчестер Юнайте відбувся в лютому 2022-го, а остання перемога "павичів" над "дияволами" датується 2010 роком – але це було аж в кубку. В рамках АПЛ йоркширці били манкуніанців аж 21 рік тому.

Звісно ж, футболісти й фани Лідса бажали оновити статистику в дербі "білої та червоної троянд", однак існувала одна серйозна проблема. Тиждень тому вони залишились без головного тренера. Замість Джессі Марша команду вивели на поле одразу три тимчасових коуча.

Втім, у МЮ були свої проблеми. У лазареті перебували Антоні, Мактомінай, Марсьяль та Еріксен, а Каземіро відбував дискваліфікацію. На вістрі атаки довелося випускати Вегхорста. В центрі поля вийшов новачок Забітцер, якому протистояв зірковий новачок Лідса – Маккені. Місце в старті довірили і Гарначо.

Навіть з таким складом очікувалась доволі проста перемога господарів, адже йоркширці в поточному сезоні борються за виживання. Втім, вже на 56-й секунді вони шокували місцеву публіку.

Бруну Фернандеш втратив м'яч під тиском Сіністерри, Ньонто підхопив його на фланзі й обігрався Бемфордом, після чого пробив з лінії штрафного – точно під ліву стійку. 0:1! Це найшвидший гол у ворота МЮ на "Олд Траффорд", забитий в матчі АПЛ, після голу Джеко в 2014-му.

"Дияволи" у відповідь організували кілька небезпечних атак. Найкращі з них запоров молодий Гарначо. Так, на 18-й хвилині Алехандро прийняв класну передачу від Бруну й метрів з 10-ти бахнув повз ближній кут. На 27-й же він вирвався віч-на-віч з голкіпером, переграв його, але пробив у захисника на воротах. Крім того, пригадуються два лонгшоти Забітцера – перший пройшов поруч з лівою стійкою, а другий з-під поперечки дістав Мельє.

А загалом тайм виявився рівним. Лідс виглядав дуже гідно, відправившись у роздягальню за рахунку 0:1 на свою користь. Ну а за хвилину по перерві "павичі" ще й другий гол забили!

Манкуніанці не змогли вийти з оборони після кутового – Гарначо потрапив під пресинг і втратив м'яч, Ньойнто запустив проникний пас на Сюммервілла, а Крісенсіо прострілив. Варан при спробі заблокувати пас зрізав сферу під ближню стійку – 0:2! Лідс вперше з 1974 року отримав перевагу в два м'ячі на "Олд Траффорд"!

Щонайгірше для МЮ, в наступні 15 хвилин ситуація абсолютно не покращилась. Так, господарі володіли перевагою, однак Лідс тримався надзвичайно впевнено. Підопічні Еріка Тен Хага виглядали приреченими. Нідерландському тренеру довелося провести заміни, випустивши Пеллістрі та Санчо замість Гарначо та Вегхорста.

І це спрацювало! На 62-й хвилині Пеллістрі вдало відборовся з Фірпо й скинув м'яч Далоту, а той виконав навіс у центр штрафного. Рашфорд перестрибнув Коха й вгатив сферу в сітку – 1:2!

Таким чином, Маркус став першим за 11 років гравцем МЮ, якому вдалося забити у шести матчах поспіль на "Олд Траффорд" в АПЛ. Востаннє це зміг провернути Вейн Руні в квітні 2012-го.

Лідс огризнувся на 66-й дальнім пострілом Ааронсона. Стійка врятувала "дияволів"! Ще за хвилину Айлінг потужно зарядив над поперечкою. "Павичі" явно притискали господарів – втім, вже на 70-й Манчестер Юнайтед зрівняв рахунок! Санчо обігрався з Шоу на лівому краю карного майданчика й вистрілив у дальній кут. Мельє не встиг зреагувати. 2:2!

Цей гол надломив Лідс. Гості після нього вже не атакували, все глибше сідаючи в оборону. Підопічні Еріка Тен Хега, своєю чергою, почали домінувати, організовуючи атаку за атакою. Щоправда, великої кількості моментів вони не створили.

Пригадати можна тільки подачу Фернандеша на 77-й хвилині – Варан замкнув її на лінії воротарського, але Мельє в красивому стрибку парирував. На 87-й же Ілан підстрахував команду, спіймавши неприємну зрізку від Маккені. От, в принципі, і вся гострота. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию!