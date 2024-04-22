У Іспанії не вщухає скандал навколо роботи суддів у матчі Реал – Барселона.

Головне питання до моменту на 28-й хвилині, коли Андрій Лунін з лінії воріт виловив або не виловив удар Ламіна Ямала. Барселона впевнена, що судді помилково не зарахували гол. Президент "кулес" Жоан Лапорта готовий вимагати перегравання, якщо правда буде на їхньому боці. У відповідь іспанська федерація не побоялася оприлюднити розмову польового арбітра Сесара Сото Градо і Хосе Марії Санчеса Мартінеса, який відповідав за VAR.

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VAR: Сесаре, давай перевіримо. Почекай трохи, не відновлюй гру.

Сото Градо до гравців: Ми чекаємо. Ні, системи автоматичного визначення голів немає. Чекаємо. Ми чекаємо на VAR, можливо, був гол. Ми перевіряємо. Ні, системи автоматичного визначення голів немає.

VAR: Зупиніть на моменті контакту м'яча з рукавичками Луніна. Сесаре, почекай, ми дивимося з усіх боків, бо не маємо потрібного ракурсу.

Сото Градо: Ми чекаємо. Ми поки що не знаємо.

VAR: На стоп-кадрі тіло Луніна закриває огляд. Так, почекай секундочку. Ми досі шукаємо докази. Треба 360 градусів. Цей кадр не підходить, цей не підходить, цей теж. Це...

Сото Градо: Не треба поспішати. Це дуже важливе рішення, ми не поспішаємо. Перевірте всі камери.

VAR: Інших немає. Ми можемо підтвердити, що інших камер немає?

Сото Градо: Ми не поспішаємо. Краще почекати. Треба почекати.

VAR: Сесаре, ми відновимо гру з кутового. У нас немає доказів того, що м'яч перетнув лінію, тож починаємо з кутового. Ми не маємо доказів того, що м'яч точно влетів у ворота. Кутовий удар.

Vivimos el Clásico a través de los audios del equipo arbitral.



Al igual que tras la final de la #CopaDelRey, acercamos las conversaciones sucedidas durante el partido.



️ Nuevo ejercicio de transparencia por parte del @CTARFEF



️ https://t.co/bANJHMvEng#ArbitrajeRFEF pic.twitter.com/cwNysb8QLE — RFEF (@rfef) April 22, 2024

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