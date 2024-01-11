Гол екс-зірки Шахтаря у відеоогляді матчу Ліверпуль – Фулхем – 2:1
11:06 - Читать на русском
Ліверпуль переграв Фулхем (2:1) у першому півфінальному матчі Кубка англійської ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Мерсисайдці продемонстрували характер та змогли відігратися після пропущеного гола, який записав у свій актив екс-гравець Шахтаря Вілліан. Перемогу Ліверпулю приніс Коді Гакпо.
Ліверпуль оформив камбек проти Фулхема у півфіналі Кубка ліги, відповівши на гол Вілліана
Команда Клоппа зіграє матч-відповідь з Фулхемом 24 січня. Фінал Кубка англійської ліги заплановано на 25 лютого.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter