Гол экс-звезды Шахтера в видеообзоре матча Ливерпуль – Фулхэм – 2:1
11:06 - Читати українською
Ливерпуль обыграл Фулхэм (2:1) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Мерсисайдцы продемонстрировали характер и смогли отыграться после пропущенного гола, который записал в свой актив экс-игрок Шахтера Виллиан. Победу Ливерпулю принес Коди Гакпо.
Ливерпуль оформил камбэк против Фулхэма в полуфинале Кубка лиги, ответив на гол Виллиана
Команда Клоппа сыграет ответный матч с Фулхэмом 24 января. Финал Кубка английской лиги запланирован на 25 февраля.
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