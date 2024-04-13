Атлетіко переграв Жирону (3:1) у 31 турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Артем Довбик швидко відкрив рахунок. Вже на 4 хвилині матчу українець вивів свою команду вперед. Варто зауважити, що гол для Артема став 17 у Ла Лізі. Утім, Жироні не вдалося витримувати свою перевагу. Грізманн вдало реалізував пенальті, а Анхель Корреа забив гол у роздягальню.

Гол Довбика не врятував Жирону в Мадриді – каталонці подарували Атлетіко три м'ячі, а українець промахнувся у порожні

По перерві Антуан оформив ще один м'яч у ворота команди Мічела. У Довбика був прекрасний шанс на 56 хвилині скоротити відставання, але Артем не влучив у порожні ворота. До фінального свистка рахунок не змінився.

Жирона перебуває на третій сходинці з 65 балами. Атлетіко посідає четверте місце з 61 очком.