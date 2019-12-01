toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
АТЛЕТІКО - БАРСЕЛОНА ОЛІМПІК - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Гол Безуса і надійна гра Пластуна допомогли Генту здобути впевнену перемогу над Кортрейком

23:05 240 Читать на русском
Гол Безуса і надійна гра Пластуна допомогли Генту здобути впевнену перемогу над Кортрейком
Безус (крайній зліва) святкує з гравцями Гента / Getty Images

Тріумф Гента (2:0) у матчі 17 туру чемпіонату Бельгії проти Кортрейка не обійшовся без участі гравців збірної України.

Чемпіонат Бельгії, 17 тур

Кортрейк – Гент – 0:2

Голи: Безус, 14, Оджіджа-Офо, 62 (пен.)

Роман Яремчук залишився у запасі (як і представник України у складі Кортрейка – Андрій Бацула), однак Безус вирішив підтримати гольові подвиги свого співвітчизника у цьому сезоні. Хавбек сам перехопив м'яч, оминув кількох суперників і технічно перекинув голкіпера – чудова гра від Романа! Гент продовжував домінувати на полі, щоправда, закріпити перевагу вдалося лише по перерві.

Безус відзначився голом за Гент після ефектного проходу

У середині другої половини гості провели розкішну комбінацію, яку опонент зупинив лише у власному штрафному і з порушенням. Пенальті чітко реалізував Оджіджа-Офо, і команда Торупа могла спокійно догравати матч. Ігор Пластун разом з іншими захисниками Гента відіграв надійно і записав у свій актив "сухий" поєдинок. 2:0 – завдяки перемозі "буйволи" повертають собі третю сходинку чемпіонату.

Ференцварош Реброва вирвав драматичну перемогу над Капошваром і повернув собі лідерство

blog_ava
Челсі – Вест Хем: Ярмоленко у незвичній ролі, 33-річний дебютант АПЛ плаче з батьком, або У Лемпарда такого ще не було
00:40
25325
Теги
Роман Безус Роман Безус Ігор Пластун Ігор Пластун Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Кортрейк Кортрейк Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
57
хв
Майнц
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук