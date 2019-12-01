Гол Безуса і надійна гра Пластуна допомогли Генту здобути впевнену перемогу над Кортрейком

Тріумф Гента (2:0) у матчі 17 туру чемпіонату Бельгії проти Кортрейка не обійшовся без участі гравців збірної України.

Чемпіонат Бельгії, 17 тур

Кортрейк – Гент – 0:2

Голи: Безус, 14, Оджіджа-Офо, 62 (пен.)

Роман Яремчук залишився у запасі (як і представник України у складі Кортрейка – Андрій Бацула), однак Безус вирішив підтримати гольові подвиги свого співвітчизника у цьому сезоні. Хавбек сам перехопив м'яч, оминув кількох суперників і технічно перекинув голкіпера – чудова гра від Романа! Гент продовжував домінувати на полі, щоправда, закріпити перевагу вдалося лише по перерві.

Безус відзначився голом за Гент після ефектного проходу

У середині другої половини гості провели розкішну комбінацію, яку опонент зупинив лише у власному штрафному і з порушенням. Пенальті чітко реалізував Оджіджа-Офо, і команда Торупа могла спокійно догравати матч. Ігор Пластун разом з іншими захисниками Гента відіграв надійно і записав у свій актив "сухий" поєдинок. 2:0 – завдяки перемозі "буйволи" повертають собі третю сходинку чемпіонату.

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