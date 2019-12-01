Ференцварош Реброва вирвав драматичну перемогу над Капошваром і повернув собі лідерство

Ференцварош обіграв Капошвар в рамках 14-го туру чемпіонату Угорщини. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Угорщина, 14 тур

Капошвар – Ференцварош – 2:3

Голи: Адам, 11, Ксікі, 65 – Ізаел, 12, 31, Болі, 76

Вчора Фехервар у своєму матчі обіграв Діошдьйор і за додатковими показниками очолив турнірну таблицю чемпіонату Угорщини. Відповідно, підопічним Сергія Реброва сьогодні потрібно було набирати очки.

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Розпочав Ференцварош невдало – вже на 11-й хвилині Адам вивів господарів вперед. Проте ще до перерви Ізаел двічі забив за Фраді. У другому таймі Капошвар зумів відновити рівновагу, але Болі забив переможний гол.

Відзначимо, що у складі гостей увесь матч відіграли три українці – Данило Ігнатенко, Олександр Зубков та Ігор Харатін, які допомогли Ференцварошу набрати 32 очки та повернути собі одноосібне лідерство.

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