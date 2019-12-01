Безус відзначився голом за Гент після ефектного проходу

Півзахисник Гента Роман Безус записав у свій актив результативну дію в матчі 17-го туру чемпіонату Бельгії проти Кортрейка.

Українець вийшов у стартовому складі на звітний поєдинок і на 14-й хвилині відкрив рахунок. Роман підстеріг помилку захисників у центрі поля, прорвався до штрафного та ефектно перекинув м'яч над воротарем.

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Це взяття воріт стало для півзахисника збірної України вже четвертим у десяти матчах нинішнього сезону чемпіонату Бельгії.

До слова, в разі перемоги над Кортрейком Гент набере 32 очки та підніметься на третю сходинку в турнірній таблиці.

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