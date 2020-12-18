Кремінь раритетно почав пошуки нового тренера – сюрреалізм дня
15:20 - Читать на русском
Кремінь вже шукає заміну Олександру Головку на посаді головного тренера, проте підійшов до цього завдання дуже неординарно.
Клуб із Кременчука опублікував новину про вакантне місце головного тренера команди після відходу Олександра Головка.
На офіційному сайті Кременя зазначаються умови для кандидатів: їм необхідно відповісти на 6 питань та відправити листа на клубну електронну адресу. Прийом заявок завершиться 27 грудня.
Нагадаємо, Кремінь припинив співпрацю із головним тренером команди Олександром Головком 11 грудня. На зимову паузу команда пішла одинадцятою із 18 очками в активі.
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