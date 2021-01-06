Кремень объявил о назначении тренерского дуэта, в который вошли экс-наставник МФК Металлург Алексей Годин и Роман Локтионов.

Кремень раритетно начал поиски нового тренера – сюрреализм дня

Также в структуре останутся работать тренеры Сергей Свистун, Александр Поляков и Дмитрий Стойко, сообщает официальный сайт клуба. Напомним, 17 декабря был объявлен поиск на пост главного тренера Кремня. Претенденты должны были прислать свои резюме, ответить на 6 вопросов и отправить письмо на электронный адрес клуба.

38 кандидатов прислали свои резюме и видение развития клуба, среди которых было 12 потенциальных кандидатов: Демченко, Мазуренко, Годин, Любенович, Локтионов, Свистун и другие опытные тренеры, которые попросили остаться инкогнито. С каждым из кандидатов обсудили вопросы заработной платы и видение развития команды, также проверили репутацию тренера.

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