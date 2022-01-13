Атлетіко Мінейро на своєму офіційному сайті оголосив про перехід Дієго Годіна. Контракт з досвідченим центрбеком розрахований рівно на один календарний рік.

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Годін перебрався у свій новий клуб на правах вільного агента. Раніше він розірвав контракт із Кальярі. У нинішньому сезоні 35-річний уругваєць провів 12 матчів за острів'ян і зробив дві результативні передачі.

Варто зауважити, що Атлетіко Мінейро надуспішно провів минулий рік, ставши чемпіоном та володарем Кубка Бразилії.

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