Годин разорвал контракт с Кальяри и сразу перешел в бразильский топ-клуб
00:14 - Читати українською
Уругвайский защитник Диео Годин продолжит карьеру поближе к родине.
Атлетико Минейро на своем официальном сайте объявил о переходе Диего Година. Контракт с опытным центрбэком рассчитан ровно на один календарный год.
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Годин перебрался в свой новый клуб на правах свободного агента. Ранее он расторг контракт с Кальяри. В нынешнем сезоне 35-летний уругваец провел 12 матчей за островитян и сделал две результативные передачи.
Стоит заметить, что Атлетико Минейро с успехом провел прошлый год, став чемпионом и обладателем Кубка Бразилии.
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