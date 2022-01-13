Атлетико Минейро на своем официальном сайте объявил о переходе Диего Година. Контракт с опытным центрбэком рассчитан ровно на один календарный год.

Рома объявила о трансфере лидера Порту

Годин перебрался в свой новый клуб на правах свободного агента. Ранее он расторг контракт с Кальяри. В нынешнем сезоне 35-летний уругваец провел 12 матчей за островитян и сделал две результативные передачи.

Стоит заметить, что Атлетико Минейро с успехом провел прошлый год, став чемпионом и обладателем Кубка Бразилии.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій