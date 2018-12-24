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Сімеоне здобув ювілейну перемогу в Ла Лізі з мінімальним рахунком

09:48 60 Читать на русском
Сімеоне здобув ювілейну перемогу в Ла Лізі з мінімальним рахунком
Дієго Сімеоне / Reuters

Мадридський Атлетіко під керівництвом Дієго Сімеоне в 17-турі іспанської Прімери здолав Еспаньйол (1:0) на Ванда Метрополітано.

Цей підсумковий результат для аргентинського фахівця став ювілейною, 50-ю перемогою з мінімальним рахунком, повідомляє Marca.

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Лише 6 тренерів до Сімеоне зуміли досягти цієї позначки в Ла Лізі. До того ж, 48-річному керманичу Атлетіко знадобилося найменше матчів. 1:0 – найпопулярніший рахунок, із яким "матрацники" завершують поєдинки під керівництвом "Ель Чоло".

Якщо враховувати всі турніри, то Дієго Сімеоне 71 раз закінчував матчі на чолі Атлетіко з мінімальною перемогою. Аргентинець працює із мадридцями з 2011 року та здобув 7 трофеїв, зокрема, чемпіонський титул у сезоні 2013/14 та два кубка Ліги Європи.

Іспанія17 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Еспаньйол: Субота 22 грудня 2018

Атлетіко
Матч завершено
1 : 0
Еспаньйол
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Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Ла Ліга Атлетіко - Еспаньйол
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