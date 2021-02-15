"Я ніколи не зациклювався на своїх особистих цілях. Я коли прийшов у Зорю, то відразу сказав, що для мене головне – це результат команди.

Гладкий став найкращим гравцем 14-го туру УПЛ – форвард Зорі затьмарив героїв Динамо та Львова

Зоря виграла бронзові медалі минулого сезону, але завжди хочеться більшого. Завжди є шанси, це футбол.

Не лише прихід Шахаба є мотивацією. У нас в команді і до Захедітабара була конкуренція за місце у складі. Про нього можу сказати лише хороше: чудовий футболіст, нинішній лідер гонки бомбардирів. Він поки з нами мало провів часу, працює тиждень", – сказав Гладкий у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Зоря у 14-му турі УПЛ перемогла Десну (2:1) – обидва голи на рахунку Олександра. Як наслідок, Гладкого було визнано найкращим гравцем 14-го туру УПЛ.

Зоря завдяки дублю Гладкого перемогла Десну в битві за п'єдестал УПЛ