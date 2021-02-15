"Я никогда не зацикливался на своих личных целях. Я когда пришел в Зарю, то сразу сказал, что для меня главное – это результат команды.

Гладкий стал лучшим игроком 14-го тура УПЛ – форвард Зари затмил героев Динамо и Львова

Заря выиграла бронзовые медали прошлого сезона, но всегда хочется большего. Всегда есть шансы, это футбол.

Не только приход Шахаба является мотивацией. У нас в команде и до Захедитабара была конкуренция за место в составе. О нем могу сказать только хорошее: отличный футболист, нынешний лидер гонки бомбардиров. Он с нами мало провел времени, работает неделю", – сказал Гладкий в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Заря в 14-м туре УПЛ победила Десну (2:1) – оба гола на счету Александра. Как следствие, Гладкий был признан лучшим игроком 14-го тура УПЛ.

Заря благодаря дублю Гладкого победила Десну в битве за пьедестал