"Маємо, що маємо. Якщо ми хочемо бути нагорі, то не має бути значення, кому протистояти. І я впевнений, що збірна України зобов'язана гідно протистояти збірній Франції.

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Товариський матч в минулому році не береться до уваги, оскільки всі розуміють, в якій ситуації опинилася команда Андрія Шевченка. А досвід перемоги над французами в офіційному матчі у нас є, тому я чекаю цікавої боротьби за перше місце в нашій групі", – цитує Гецка Команда 1.

Нагадаємо, Україна потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 вона боротиметься з Францією, Боснією і Грецеговиною, Фінляндією і Казахстаном.

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