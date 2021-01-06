Автор первого гола в историй сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от противостояния с действующими чемпионами мира – французами.

"Имеем, что имеем. Если мы хотим быть наверху, то не емееть значения, кому противостоять. И я уверен, что сборная Украины обязана достойно противостоять сборной Франции.

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Товарищеский матч в прошлом году не в счет, поскольку все понимают, в какой ситуации оказалась команда Андрея Шевченко. А опыт победы над французами в официальном матче у нас есть, поэтому я жду интересной борьбы за первое место в нашей группе", – цитирует Гецко Команда 1.

Напомним, Украина попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 она будет бороться с Францией, Боснией и Грецеговиной, Финляндией и Казахстаном.

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