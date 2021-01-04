"Що тут говорити? Франція є Франція. Вона однозначний фаворит нашої групи. Проте, якщо збірна України до матчів з цим суперником підійде без кадрових проблем, то можна і поборотися з цим противником. Непереможних команд не існує.

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Казахстан і Фінляндія прогресують, але за своїм рівнем наша збірна сильніша. Непросто буде з Боснією і Герцеговиною, чиї гравці виступають в сильних європейських чемпіонатах. І все ж команда Андрія Шевченка як мінімум повинна посісти другу сходинку", – сказав Сабо у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Україна потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 вона боротиметься з Францією, Боснією і Грецеговиною, Фінляндією і Казахстаном.

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