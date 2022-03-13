Герта після Різдва набрала два очки за 9 турів Бундесліги. Столичний клуб впав на передостаннє місце і реально ризикує вилетіти, попри чудове фінансування. Керівництво відреагувало звільненням головного тренера. Тайфун Коркут більше не тренуватиме Герту, повідомляє офіційний сайт.

Герта звільнила вже п'ятого тренера протягом двох років. Анте Човіч, Юрген Клінсманн і Бруно Лаббадія почергово провалилися. Другий прихід Паля Дардаї також виявився невдалим. А ставка на Коркута відразу виглядала дивним рішенням Фреді Бобіча.

Коркута звільнили разом з асистентом. Хто стане наступним тренером і хто готуватиме команду до наступних матчів, поки що невідомо.

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