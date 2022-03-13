Герта после Рождества набрала два очка за 9 туров Бундеслиги. Столичный клуб упал на предпоследнее место и реально рискует вылететь, несмотря на отличное финансирование. Руководство отреагировало увольнением главного тренера. Тайфун Коркут больше не будет тренировать Герту, сообщает официальный сайт.

Герта уволила уже пятого тренера в течение двух лет. Анте Чович, Юрген Клинсманн и Бруно Лаббадия поочередно провалились. Второй приход Паля Дардаи также оказался неудачным. А ставка на Коркута сразу выглядела странным решением Фредди Бобича.

Коркута уволили вместе с ассистентом. Кто станет следующим тренером и кто будет готовить команду к следующим матчам, пока неизвестно.

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