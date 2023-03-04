У суботу 23-й тур чемпіонату Німеччини продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 23-й тур

Аугсбург – Вердер – 2:1

Голи: Бельйо, 5, Майєр, 46 – Стаге, 16

Борусія М – Фрайбург – 0:0

Вилучення: Бенсебаїні, 87 (Борусія М, друга жовта картка)

Бохум – Шальке – 0:2

Голи: Ріман, 45 (аг.), Бюльтер, 79

Майнц – Хоффенхайм – 1:0

Гол: Баррейро, 33

Уніон Берлін – Кельн – 0:0

Штутгарт – Баварія – 1:2

Голи: Переа, 88 – Де Лігт, 39, Шупо-Мотінг, 62

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Аугсбург вдома здолав Вердер. Господарі забили по голу на початку кожного з таймів, пропустивши лише один м'яч у відповідь. Перемога дозволила баварцям відірватись від зони вильоту.

Фрайбург втратив очки у другому матчі поспіль. Цього разу команда Крістіана Штрайха не змогла впоратись з менхенгладбаською Борусією на виїзді. Господарі наприкінці матчу залишились у меншості (через дві жовті картки поспіль Бенсебаїні), однак дотиснути "жеребців" гостям не вдалось.

У битві аутсайдерів Шальке взяв гору над Бохумом. Гельзенкірхенців відкрили рахунок завдяки автоголу, а наприкінці матчу закріпили успіх. Команди зрівнялись за очками – тепер одразу у чотирьох колективів по 19 пунктів. Інтрига у зоні вильоту ще та!

Хоффенхайм програв вже вшосте поспіль. Майнцу вистачило єдиного гола, аби збільшити безвиграшну серію підопічних Пеллегріно Матараццо до тринадцяти (!!!) матчів.

У ще одному поєдинку Уніон розписав безгольову нічию з Кельном. Берлінці втратили надважливі два очки і відпустили Баварію у відрив.

В останньому матчі дня Баварія на виїзді здолала Штутгарт. Де Лігт відкрив рахунок наприкінці першого тайму, а по перерві Шупо-Мотінг зробив його переконливішим. За дві хвилини до завершення гри Переа скоротив відставання, але на камбек "швабам" не вистачило ні сил, ні часу. Перемога дозволила мюнхенцям повернутись на першу сходинку, випередивши дортмундську Борусію – у команд однакова кількість очок (по 49), однак "Ротен" випереджають конкурентів за додатковими показниками.

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