Германия, Бундеслига, 23-й тур

Байер – Герта – 4:1

Голы: Азмун, 13, Фримпонг, 21, Диаби, 61, Адли, 73 – Люкебакио, 67 (п.)

Вольфсбург – Айнтрахт – 2:2

Голы: Мармуш, 10, Герхардт, 43 – Коло Муани, 22, Н'Дика, 26

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В первом матче дня Байер разгромил Герту. Хозяева еще до середины тайма забили два гола и ушли на перерыв при комфортном преимуществе. Особого внимания заслуживает второй мяч, забитый Фримпонгом. Рихтер, после удара нидерландского защитника, казалось, успел остановить мяч на самой линии ворот, но не удержал равновесие и сфера коварно пересекла границу.

После перерыва Диаби с острого угла точно пробил между ног Кристенсена, а затем Адли с линии ворот мощным ударом добил берлинцев. Между этими двумя выстрелами был гол престижа с пенальти от Люкебакио, который лишь подсластил горечь поражения "Старой дамы". Победа подняла Байер на девятую строчку, Герта осталась четырнадцатой.

В еще одном поединке Вольфсбург и Айнтрахт устроили настоящую перестрелку. Мармуш уже на 10-й минуте воспользовался ошибкой кипера, который вышел далеко из ворот, и вывел "волков" вперед. В середине тайма "орлы" в течение четырех минут перевернули все с ног на голову, забив дважды. Однако на перерыв команды ушли при равном счете – Герхардт точно замкнул навес со штрафного. Второй тайм голов не принес. Как следствие, Айнтрахт потерял шанс воспользоваться осечкой Фрайбурга и остался шестым, Вольфсбург – восьмой.

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