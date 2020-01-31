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Герта отпустила Зельке в Вердер и приобрела форварда РБ Лейпциг

18:47 30 Читати українською
Герта отпустила Зельке в Вердер и приобрела форварда РБ Лейпциг
Матеус Кунья / ESPN

Клуб из столицы Германии продолжает активную деятельность на трансферном рынке.

Герта на своем официальном сайте объявила о переходе бразильского форварда Матеуса Куньи, который до недавнего времени выступал за РБ Лейпциг. Трансфер обойдется берлинцам в 18 млн евро, информирует Bild. Игрок олимпийской сборной Бразилии подписал контракт до июня 2024 года.

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В текущем сезоне Кунья сыграл за РБ Лейпциг 13 матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола.

Также берлинцы отдали в аренду Вердеру форварда Дави Зельке до лета 2021 года. У бременцев будет право выкупа 25-летнего футболиста. Напомним, что вчера был обновлен трансферный рекорд Герты – клуб выложил 27 млн ​​евро за польского форварда Кшиштофа Пйонтека.

К слову, сейчас Герта занимает 13 место в турнирной таблице Бундеслиги.

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