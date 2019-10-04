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Герта вдома легко переграла Фортуну

4 жовтня 23:24 28 Читать на русском
Герта вдома легко переграла Фортуну
Герта – Фортуна – 3:1 / фото твіттер ФК Герта

У першому матчі 7-го туру Бундесліги Герта здолала Фортуну. Результат та звіт поєдинку читайте на Футбол 24.

37’ Ведад Ібішевіч
44’ Джавайро Ділросун
62’ Владімір Даріда
 
Роуен Хеннінґс 32’
32’ Роуен Хеннінґс
37’ Ведад Ібішевіч
44’ Джавайро Ділросун
62’ Владімір Даріда

У вечір п'ятниці Герта вдома приймала Фортуну. Гості з Дюссельдорфа у середині тайму отримали право на пенальті – Дедрік Боята грубо зіграв прямою ногою проти Фінка й суддя не вагаючись вказав на позначку. Хеннінґс взявся пробивати й легко розвів голкіпера й м'яч у різні кути – 0:1.

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Утім, вже за 5 хвилин господарі відігрались – Вольф закинув з флангу у штрафний, а Ібішевіч у дотик класно переправив у ворота. А під завісу тайму Герта й зовсім змогла вийти уперед. Гол вийшов дуже схожим на попередній, змінились лише дійові особи – Даріда навісив з того ж флангу, а Ділросун ефектно пробив; 2:1.

По перерві берлінці зуміли забити третій й оформити комфортну перевагу у рахунку. Лукебакіо розібрався з двома захисниками та викотив на Даріду, а той без проблем переграв голкіпера – 3:1. Більше глядачі забитих м'ячів не побачили – упевнена перемога господарів у підсумку.

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Фортуна Фортуна Німеччина Герта - Фортуна Герта Герта
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