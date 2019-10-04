Герта вдома легко переграла Фортуну

У першому матчі 7-го туру Бундесліги Герта здолала Фортуну. Результат та звіт поєдинку читайте на Футбол 24.

У вечір п'ятниці Герта вдома приймала Фортуну. Гості з Дюссельдорфа у середині тайму отримали право на пенальті – Дедрік Боята грубо зіграв прямою ногою проти Фінка й суддя не вагаючись вказав на позначку. Хеннінґс взявся пробивати й легко розвів голкіпера й м'яч у різні кути – 0:1.

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Утім, вже за 5 хвилин господарі відігрались – Вольф закинув з флангу у штрафний, а Ібішевіч у дотик класно переправив у ворота. А під завісу тайму Герта й зовсім змогла вийти уперед. Гол вийшов дуже схожим на попередній, змінились лише дійові особи – Даріда навісив з того ж флангу, а Ділросун ефектно пробив; 2:1.

По перерві берлінці зуміли забити третій й оформити комфортну перевагу у рахунку. Лукебакіо розібрався з двома захисниками та викотив на Даріду, а той без проблем переграв голкіпера – 3:1. Більше глядачі забитих м'ячів не побачили – упевнена перемога господарів у підсумку.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ