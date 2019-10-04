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Герта дома легко переиграла Фортуну

4 октября 23:24 7 Читати українською
Герта дома легко переиграла Фортуну
Герта – Фортуна – 3:1 / фото твиттер ФК Герта

В первом матче 7-го тура Бундеслиги Герта одолела Фортуну. Результат и отчет поединка читайте на Футбол 24.

37’ Ведад Ибишевич
44’ Джавайро Дилросун
62’ Владимир Дарида
 
Роуен Хеннингс 32’
32’ Роуен Хеннингс
37’ Ведад Ибишевич
44’ Джавайро Дилросун
62’ Владимир Дарида

В пятницу вечером Герта дома принимала Фортуну. Гости из Дюссельдорфа в середине тайма получили право на пенальти – Дедрик Боята грубо сыграл прямой ногой против Финка и судья без колебаний указал на точку. Хеннингс взялся пробивать и легко развел голкипера и мяч по разным углам – 0:1.

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Впрочем, уже через 5 минут хозяева отыгрались – Вольф забросил с фланга в штрафную, а Ибишевич в касание классно переправил в ворота. Под занавес тайма Герта и вовсе смогла выйти вперед. Гол получился очень похожим на предыдущий, изменились только действующие лица – Дарида навесил с того же фланга, а Дилросун эффектно пробил; 2:1.

После перерыва берлинцы сумели забить третий и оформить комфортное преимущество в счете. Лукебакио разобрался с двумя защитниками и выкатил на Дарида, а тот без проблем переиграл голкипера – 3:1. Больше зрители забитых мячей не увидели – уверенная победа хозяев в итоге.

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