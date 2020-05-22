Герта розгромила Уніон у берлінському дербі – 4 голи за тайм і 35-річний герой в головній ролі

Гол та два асисти Ведада Ібішевіча допомогли Герті здобути ефектну перемогу над Уніоном в рамках поєдинку 27-го туру Бундесліги (4:0).

Перший тайм берлінського дербі не вражав моментами та швидкостями. Уніон прогнозовано діяв організовано в обороні й намагався контратакувати, однак дві найкращі контри пройшли у Герти – на 17-й хвилині Лукебакіо вийшов сам на сам під кутом, а на 27-й Кунья п'яткою замкнув простріл з кутового. В обох випадках Гікєвіч парирував. У Куньї був ще один непоганий удар, а Уніон огризнувся аж на 44-й штрафним ударом Андріха – м'яч просвистів над поперечиною.

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На старті другого тайму перевага Герти в активності закономірно вилилася у два голи. 35-річний капітан Ібішевіч на 51-й хвилині замкнув подачу Платтенхарда на ближню стійку, а рівно через 70 секунд вивів Лукебакіо на побачення з голкіпером – 2:0. Тренер Уніона одразу кинув у бій нападника Уджу, однак на 61-й хвилині гостей приголомшили третім голом – це Кунья прийняв скидку від Ібішевіча й закрутив м'яч у дальній нижній кут.

Уніон і до того не створював моментів, а після голу Куньї взагалі "поплив". До кінця поєдинку гості зі східного Берліна так і не створили бодай одного моменту, а Герта ще й четвертий м'яч закотила – Боята в ефектному стрибку на 77-й хвилині замкнув подачу Платтенхарда з кутового. Це був останній гол у зустрічі.

Таким чином, Герта набрала 34 очки й піднялася на десяте місце в турнірній таблиці. Уніон, маючи в активі 30 залікових балів, залишився на дванадцятій сходинці.

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