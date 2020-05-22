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Герта розгромила Уніон у берлінському дербі – 4 голи за тайм і 35-річний герой в головній ролі

22 травня 23:21 412 Читать на русском
Герта розгромила Уніон у берлінському дербі – 4 голи за тайм і 35-річний герой в головній ролі
Герта – Уніон Берлін – 4:0

Гол та два асисти Ведада Ібішевіча допомогли Герті здобути ефектну перемогу над Уніоном в рамках поєдинку 27-го туру Бундесліги (4:0).

51’ Ведад Ібішевіч
52’ Доді Люкебакіо
61’ Матеус Кунья
77’ Дедрік Боята
 
51’ Ведад Ібішевіч
52’ Доді Люкебакіо
61’ Матеус Кунья
77’ Дедрік Боята

Перший тайм берлінського дербі не вражав моментами та швидкостями. Уніон прогнозовано діяв організовано в обороні й намагався контратакувати, однак дві найкращі контри пройшли у Герти – на 17-й хвилині Лукебакіо вийшов сам на сам під кутом, а на 27-й Кунья п'яткою замкнув простріл з кутового. В обох випадках Гікєвіч парирував. У Куньї був ще один непоганий удар, а Уніон огризнувся аж на 44-й штрафним ударом Андріха – м'яч просвистів над поперечиною.

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На старті другого тайму перевага Герти в активності закономірно вилилася у два голи. 35-річний капітан Ібішевіч на 51-й хвилині замкнув подачу Платтенхарда на ближню стійку, а рівно через 70 секунд вивів Лукебакіо на побачення з голкіпером – 2:0. Тренер Уніона одразу кинув у бій нападника Уджу, однак на 61-й хвилині гостей приголомшили третім голом – це Кунья прийняв скидку від Ібішевіча й закрутив м'яч у дальній нижній кут.

Уніон і до того не створював моментів, а після голу Куньї взагалі "поплив". До кінця поєдинку гості зі східного Берліна так і не створили бодай одного моменту, а Герта ще й четвертий м'яч закотила – Боята в ефектному стрибку на 77-й хвилині замкнув подачу Платтенхарда з кутового. Це був останній гол у зустрічі.

Таким чином, Герта набрала 34 очки й піднялася на десяте місце в турнірній таблиці. Уніон, маючи в активі 30 залікових балів, залишився на дванадцятій сходинці.

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Герта - Уніон Берлін Герта Герта Німеччина Уніон Берлін Уніон Берлін
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